Никто не застрахован: что ждет Лайму Вайкуле из-за рецидива рака груди

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 154

Онколог Мяснянкин на примере Лаймы Вайкуле рассказал о вероятности рецидивах рака груди

Никто не застрахован: что ждет Лайму Вайкуле из-за рецидива рака груди

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Возможности современной медицины практически в 100% случаев позволяют побороть злокачественные опухоли, выявленные на ранних сроках. Но высок ли риск, что болезнь вернется?

Врачи убеждены, что рак молочной железы не приговор. Этот вид онкологии успешно поддается лечению при ранней диагностике и правильно подобранной терапии. Однако пациенты не застрахованы от рецидива. Через какое время болезнь может вернуться, рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эксперт пояснил, что сейчас лечится даже запущенная форма онкологии. Но проведенная терапия не дает гарантий, что опухоль не возобновится.

«Да, случаются рецидивы, могут возникать вторичные опухоли в прооперированной молочной железе, но иногда это бывает не связано с тем лечением, тип опухоли может быть другой», — объяснил онколог.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

По словам Михаила Мяснянкина, для каждого онкопациента подбирают индивидуальное лечение, что повышает шансы скорее вернуться к полноценной обычной жизни. При этом люди, победившие рак, живут без рецидивов десятки лет.

«Много пациентов, которые и 20 лет и 30 лет живут без рецидивов, и все у них хорошо. Здесь нужно сказать, что эти пациенты внимательно следят за правильным образом жизни, за правильным питанием, у них нет вредных привычек», — отметил врач.

Ранее стало известно, что с рецидивом рака груди столкнулась 68-летняя Лайма Вайкуле. Как сообщал 5-tv.ru впервые ее болезнь была диагностирована в 1991 году. Новость о возвращении онкологии стала потрясением для близких и поклонников звезды.

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