«Время еще не пришло»: Конор Макгрегор чудом уцелел в аварии

Спортсмен сам не понимает, как остался жив.

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор рассказал у себя в блоге, что его сбила машина.

По его словам, был очень солнечный день и водитель его просто не заметил, пока он ехал по обочине дороги на велосипеде.

«На полной скорости. Я благодарен Богу, что мое время еще не пришло», — написал Коннор.

Кстати, он добавил, что умение правильно приземляться и спортивное тело спасли его. Водитель автомобиля тут же принялся извиняться за инцидент, однако чемпион просто ответил ему, что все в порядке. На этом и разошлись. Никаких драк, как мы привыкли замечать за спортсменом, не было.

До этого Макгрегора обвинили в нападении на женщину. По сообщениям СМИ, он пригласил некую девушку на свою яхту после вечеринки, а там набросился на нее с кулаками.

Еще ранее спортсмен высмеял своего фаната и растоптал шляпу, которую тот бросил к его ногам. А в сентябре 2021 года устроил потасовку с артистом Machine Gun Kelly на премии MTV Music Video Awards.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Конора Макгрегора обвиняют в нападении на женщину.