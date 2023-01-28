«Берегите детей»: Анна Снаткина объяснила важность фильмов про маньяков

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 899

Анна Снаткина рассказала о важности для родителей фильмов про маньяков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Единственной наследнице актрисы совсем скоро исполнится десять лет. И, конечно, как и любой родителей, она старается оградить свое чадо от множества опасностей, подстерегающих ее в будущем.

Актриса Анна Снаткина, снявшаяся в прошлом году в сериале «Фишер», в основу сюжета которого легла жизнь серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 годы, объяснила важность создания фильмов про маньяков. Одни убеждены — о людях, убивших не одного человека, не стоит и вовсе говорить, не то, чтобы снимать кино, они недостойны такого внимания. Другие же напротив отмечают важность поднятия темы в обществе, исходят из принципа — предупрежден, значит вооружен.

«Знаете, это такие темы, которые, мне кажется, надо поднимать, просто нужно это делать очень аккуратно и не жестко. К сожалению, они существовали, просто их замалчивали наверное в определенный период. Но о таком нужно знать, дабы уберечь своих детей», — отметила Снаткина в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru за кулисами кинопремии «Золотой орел».

При этом она считает, что подобные картины больше важны все же для взрослых, родителей. Детям смотреть их ни к чему.

«Детям вряд ли нужно показывать такие картины. Это, наверное, больше такое философское размышление для родителей — берегите детей», — заключила знаменитость.

К слову, для Снаткина эта тема актуальна. Ведь она является мамой девятилетней дочери Вероники, которую родила от коллеги Виктора Васильева. Знаменитость, как и любой любящий родитель, желает ребенка уберечь от жуткого и страшного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Анна Снаткина сильно переживала, когда носила под сердцем долгожданную дочку.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
В Италии массово выступили против выступления Зеленского на «Сан-Ремо»
3:27
Конгрессмены запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для Киева
3:20
День колдунов: как 28 января по старому методу защищались от порчи
3:11
«Я — любящая бабушка»: Татьяна Лютаева объяснила, какой должна быть семья
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака
2:55
Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

Сейчас читают

«Берегите детей»: Анна Снаткина объяснила важность фильмов про маньяков
Шалун: бегающий без штанов 48-летний Стычкин вызвал оторопь у старушки
Убойная сила: чем российский «Маркер» опасен для американских и немецких танков
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023