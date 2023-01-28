«Берегите детей»: Анна Снаткина объяснила важность фильмов про маньяков

Единственной наследнице актрисы совсем скоро исполнится десять лет. И, конечно, как и любой родителей, она старается оградить свое чадо от множества опасностей, подстерегающих ее в будущем.

Актриса Анна Снаткина, снявшаяся в прошлом году в сериале «Фишер», в основу сюжета которого легла жизнь серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в Московской области с 1986 по 1992 годы, объяснила важность создания фильмов про маньяков. Одни убеждены — о людях, убивших не одного человека, не стоит и вовсе говорить, не то, чтобы снимать кино, они недостойны такого внимания. Другие же напротив отмечают важность поднятия темы в обществе, исходят из принципа — предупрежден, значит вооружен.

«Знаете, это такие темы, которые, мне кажется, надо поднимать, просто нужно это делать очень аккуратно и не жестко. К сожалению, они существовали, просто их замалчивали наверное в определенный период. Но о таком нужно знать, дабы уберечь своих детей», — отметила Снаткина в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru за кулисами кинопремии «Золотой орел».

При этом она считает, что подобные картины больше важны все же для взрослых, родителей. Детям смотреть их ни к чему.

«Детям вряд ли нужно показывать такие картины. Это, наверное, больше такое философское размышление для родителей — берегите детей», — заключила знаменитость.

К слову, для Снаткина эта тема актуальна. Ведь она является мамой девятилетней дочери Вероники, которую родила от коллеги Виктора Васильева. Знаменитость, как и любой любящий родитель, желает ребенка уберечь от жуткого и страшного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Анна Снаткина сильно переживала, когда носила под сердцем долгожданную дочку.