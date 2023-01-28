Конгрессмены запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для Киева

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Иван Обухов
Иван Обухов 174

Четверо конгрессменов запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для ВСУ

Конгрессмены запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для Киева

Фото: www.globallookpress.com / Menelik Collins

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Политики заявили, что решение властей США о поставках противоречит мнению американских военных.

Несколько членов американского конгресса обратились к главе Белого дома у Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину с просьсбой дать свои разъяснения по поводу поставок танков Abrams украинским боевикам. Копию обращения публикует издание Daily Caller.

«Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?» — поинтересовались авторы письма: Трой Нельс, Пол Госар, Лорен Боберт и Эли Крэйн.

Затрагивая эту тему, конгрессмены сделали акцент на том, что такое решение идет в разрез с мнением американских военных.

В общей сложности коалиция западных стран уже пообещала поставить киевскому режиму 321 танк.

Весной 2022 года официальная Москва направила государствам, входящим в НАТО, ноту по причине снабжения оружием украинских националистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы военного назначения превращаются в законную цель для уничтожения российскими ВКС.

Российская Федерация с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную спецоперацию на Украине: вынужденную меру по защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

По словам российского президента Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru писал, что план поставок западных танков на Украину может оказаться невыполнимым.

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