Politiсо: План поставок западных танков на Украину может оказаться невыполнимым
Американские «Абрамсы» не попадут на Украину в ближайшее время, а французские оказались слишком «хрупкими».
Фото, видео: Karolis Kavolelis via www.imago-images.de / ТАСС; 5-tv.ru
План поставок западных танков на Украину может оказаться невыполнимым. С таким утверждением выступило сегодня издание Politico. Журналисты выяснили, что на единственном заводе в США график сборки «Абрамсов» расписан на месяцы вперед. А вот французские танки «Леклерк» специалисты посчитали слишком хрупкими и сложными для реального боя — и теперь просят президента Макрона оставить их на складах во Франции. Зато план сейчас пытается выполнить Германия, которая обязалась отправить свои «Леопарды». И хотя лицемерно заявляют о стремлении к деэскалации, сегодня в нашем МИДе призвали альянс наконец назвать вещи своими именами.
«Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе, на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?», — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
О том, что НАТО являются стороной конфликта, сегодня заявил и премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, кроме поставок оружия, стороной конфликта страны Европы делает также и факт финансирования Украины. При этом Орбан еще раз подчеркнул, что Венгрия втягиваться в украинский кризис не собирается.
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