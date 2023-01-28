Рим и Париж хотят отправить на Украину ракеты для систем ПВО

Похоже, некоторые представители мирового сообщества поддерживают кровопролитие националистов и готовы спонсировать его.

Зенитные ракеты Aster 30 собираются отправить Украине Италия и Франция. Об этом сообщило издание Il Messaggero. Вооружение используется для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T. Рим и Париж договорились совместно закупить порядка 700 таких снарядов, часть из которых останется в арсеналах стран.

Глава итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто и его коллега из Франции Себастьян Лекорню обсудили во время встречи в Риме технические детали поставок систем ПВО киевскому режиму. Известно, что официальное решение примут премьер-министр Италии Джорджей Мелони и французский президент Эммануэль Макрон.

Одобрено производство новых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T. Система обеспечивает круговую защиту наземных объектов от массированного нападения с воздуха, учитывая возможность создания противником радиоэлектронных помех и применения беспилотников. Как отмечено в публикации, одна батарея стоит порядка 800 миллионов евро.

В начале января Штаты объявили о новой военной помощи Украине на три миллиарда долларов, включающей боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля — воздух».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Латвия поставила Украине вместо танков.