Знаменитая актриса до сих пор не может прийти в себя от изменений, произошедших с ее украинскими коллегах.

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко призналась, что ошеломлена метаморфозами, которые произошли с Владимиром Зеленским после того, как он стал президентом. Актриса говорит, что что знала его совсем другим человеком, и считает, что он попал под чужое влияние.

«Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Единственное, я не считала его артистом. Он вел шоу — весело, легко. А то, что он снимал себя — не знаю… Ну хорошо, никто не против. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем?» — высказалась Кравченко в эфире федерального телеканала.

Актриса считает, что Зеленский в качестве главы государства не сделал ничего хорошего и не выполнил ни одного пункта своей предвыборной программы.

Не меньший шок Кравченко испытала и от поведения партнерши по съемочной площадке «Сватов» украинской актрисы Анны Кошмал, сыгравшей в сериале ее внучку. После начала спецоперации та начала оскорблять своих коллег-россиян в соцсетях и требовать от них осуждения действий России.

«Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Федя (Добронравов — Прим. ред.), помню, приезжал к ней в больницу, когда она отравилась в Москве. Все ее спасали. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой личный враг, получается», — поделилась Кравченко.

На днях российский режиссер и актер Эдуард Радзюкевич рассказал о своих ощущениях от работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот был еще «нормальным кавээнщиком» и говорил по-русски. По словам артиста, юмористическое шоу, в котором они вместе снимались, прошло весело и интересно, ни с какой стороны не было агрессии. Сейчас же, признался Радзюкевич, Зеленский для него — «убийца и фашист».

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