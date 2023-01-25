«Говорил по-русски»: режиссер Радзюкевич вспомнил розыгрыши над Зеленским

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич: мы разыгрывали Зеленского на съемочной площадке

«Говорил по-русски»: режиссер Радзюкевич вспомнил розыгрыши над Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Деятель культуры вспомнил, как они вместе проводили много часов на съемочной площадке.

Российский режиссер и актер-юморист Эдуард Радзюкевич рассказал о своих ощущениях от работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока еще тот был комиком. Об этом он рассказал в интервью изданию «Столица С».

В частности, он рассказал о том, как они вместе с будущим политиком снимались в юмористическом шоу «Слава Богу, ты пришел» и наслаждались съемочным процессом со всеми.

«Помню, как мы его разыгрывали. Тогда это был нормальный кавээнщик. Передача прошла весело и интересно. И ни с какой стороны не было агрессии», — рассказал деятель культуры.

По его словам, Зеленский тогда говорил по-русски.

«А сейчас для меня он — убийца и фашист», — заключил режиссер.

Радзюкевич также добавил, что у таких фашистов «все тела изрисованы свастикой» и для них не существует ничего святого.

Кстати, сегодня, 25 января, Владимир Зеленский отмечает свой 45-й день рождения. Супруг президента Украины уже поздравила его публично и пожелала больше причин для улыбок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленская неоднозначно поздравила мужа с днем рождения.

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