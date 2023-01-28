Анастасия Волочкова поскорее хочет стать «звездной бабушкой»

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Полина Долгова
Полина Долгова 58

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Алене Жигаловой, что Волочкова не против стать бабушкой

Анастасия Волочкова поскорее хочет стать «звездной бабушкой»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Бойфренд 17-летней дочери Ариадны — не человек с улицы, обеспечить ребенка он если что сможет.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Алене Жигаловой, что она не против стать бабушкой. Оказывается, что у 17-летней Ариадны бурная личная жизнь. Первой это заметила ведущая шоу Алена Жигалова на дне рождении у Волочковой, хотя девушка была с избранником и никого не стеснялась.

Интервьюер привела в пример, что певица Слава скоро станет бабушкой, ее 24-летняя дочь ждет ребенка и на вопрос «А ты сама готова стать бабушкой?» Волочкова ответила, что настолько доверяет Ариадне, что если ей комфортно и хорошо, то певица не против.

«Ариадна сказала мне, что хочет выйти за этого человека замуж», — поделилась Волочкова.

Балерина также отметила заслуги жениха и уровень его обеспеченности. Бойфренд Ариадны — вовсе не человек с улицы, обеспечить ребенка он сможет. У него уже есть свое дело, несмотря на юный возраст.

«Я за то, чтобы ребята росли вместе, и не важно у кого сколько денег», — также отметила Волочкова в интервью.

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Самое важно, чтобы ее единственная дочь не чувствовала таких запретов, как когда-то она. Мать Волочковой караулила ее до 20 лет и этим принесла ей серьезную моральную травму.

«Я готова на все, потому что Ариадна — взрослый человек», — заключила артистка.

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