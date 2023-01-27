Дочь Любови Успенской заявила о желании родить ребенка в Новом году

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Полина Долгова
Полина Долгова 24

Успенская заявила, что хочет увидеть этого ребенка и можно умирать.

Дочь Любови Успенской заявила о желании родить ребенка в Новом году

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Дочь звезды российского шансона Любовь Успенская недавно заявила о своей готовности стать мамой. Слухи о том, что наследница Успенской — Татьяна Плаксина уже беременна пока не подтверждены. Однако у девушки уже давно есть мечта родить ребенка. Это самое заветное желание и потенциальной бабушки, сообщает издание Super.

Плаксина сказала, что на Новый год она загадала ребенка. Есть подозрения, что здесь не обошлось без давления со стороны матери, так как Любовь Успенская двумя руками «за». Она давно мечтает стать звездной бабушкой.

«Господи, я хочу увидеть это дите, и можно умереть. <…> Это все, что я загадала. Чтоб крайне успешно нашла половину достойную и чтобы осчастливила меня, чтобы я стала наконец эстрадной бабушкой!» — рассказала Успенская в интервью журналистам на одном из федеральных каналов.

По словам Успенской, молодого человека у Татьяны нет.

«Таню добиваются, но она так много работает над альбомом и имиджем… А сегодня это серьезная работа — найти мужчину. Мы не будем кривить душой, они есть. Но делать такие ошибки, как я, она не будет», — добавила Любовь.

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Прошлый год был полным на значимые моменты для единственной дочери легенды шансона. Татьяна смогла вылечить наркотическую зависимость и решила покорить сцену, принимая участие в различных программах. Судя по всему, это не предел и восходящая звезда будет идти дальше. Дочь Успенской записывает музыкальный альбом, который скоро планирует выпустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нейрохирург раскрыл опасное последствие фейслифтинга у Успенской

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