Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает»

Знаменитый актер пожелал удачи новому исполнителю роли Эраста Фандорина. Но по имени его называть не стал.

Российский актер Егор Бероев назвал «Турецкий гамбит» фильмом, за который ему «все время прилетает». Также артист пожелал удачи новому исполнителю роли Эраста Фандорина Владиславу Тирону, сыгравшему этого персонажа в новом сериале «Фандорин. Азазель».

«Мне повезло с „Гамбитом“. Это один из тех фильмов, в которых я снялся и за которые мне все время прилетает. Люди смотрят по несколько раз этот фильм и меня все время идентифицируют по этому фильму. Мне это очень приятно. Мне удалось! В моей биографии есть фильм, который запомнился людям. Я надеюсь, что это так же запомнится», — рассказал Егор Бероев во время премии «Золотой орел».

У Владислава Тирона, по мнению актера, совсем другой типаж. Сходство между ними он увидел лишь в возрасте — Егору Бероеву на момент съемок в «Турецком гамбите» было 27 лет, а Владиславу Тирону сейчас — 26. При этом более опытный артист не стал называть своего младшего коллегу по имени.

«Фандориных ведь не так много: „Азазель“, Илья Носков и Олег Меньшиков. Видимо, моя история близко по возрасту к этому парню. „Азазель“ — молодой Фандорин. „Турецкий гамбит“ — молодой Фандорин. Олег не попадает. Мне кажется, сравнение — всегда неблагодарная история. Пусть у этого фильма будет своя биография. Тем более, что это очень интересная фантазия — Фандорина перенесли в наше время», — подытожил Егор Бероев.

Премия «Золотой орел» в этом году прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Награды в области российского кинематографа и телевидения вручали в 21-й раз. Во время нее знаменитости активно давали комментарии.

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