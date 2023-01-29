Теона Дольникова о смерти возлюбленного Никиты Быченкова: «Мой персональный ад»

Артистка пережила личную трагедию в 2014 году. В новых отношениях и статусе мамы она все еще вспоминает избранника и перечитывает его стихи.

Актриса и певица Теона Дольникова рассказала, как пережила внезапную смерть возлюбленного и коллеги Никиты Быченкова в 2014 году. Артист скоропостижно скончался прямо на сцене во время гастролей, ему было 27 лет. Сегодня вместе с новым избранником Максимом Щеголевым звезда мюзиклов воспитывает сына, она нашла свое счастье, но не забывает о трагедии. Спустя годы она все еще перечитывает написанные Быченковым стихи, помнить их наизусть.

«Как выглядел мой персональный ад? Лет восемь назад умер мой молодой человек. Это, наверное, был самый жестокий момент. Это было так больно! Не могу передать. У тебя единственная мечта заснуть, потому что во сне ты ничего не чувствуешь», — цитирует артистку Starhit.ru.

По словам Дольниковой, умерший снился ей каждую ночь. Просыпаясь, она думала, что пережитый ужас тоже был сном, но в следующее мгновение реальность обдавала холодом — нет, все по-настоящему. Актриса не знала, как справиться с нахлынувшими чувствами, пребывала в постоянном страхе, чувствовала себя потерянной.

Как отметила артистка, многие оказываются в подобной ситуации, потеряв близкого человека. В обществе, считает она, принято учить радости жизни, счастью рождения, а вот справляться со смертью — нет. Как к ней относиться и как продолжать свое существование после утраты — огромное количество людей этого не умеют. Свою боль Дольникова выплеснула в творчестве, поставила спектакль на основе дневников Быченкова.

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