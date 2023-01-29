Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с РФ

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности к прямой конфронтации с Россией. Об этом он сообщил в интервью португальскому изданию RTP. Военачальник также отметил, что перевооружение является приоритетом Североатлантического альянса, поэтому его промышленное производство должно быть перенаправлено на обеспечение нужд армии.

Официальная Москва не раз указывала на стремление НАТО к конфронтации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение блока не даст Европе большей безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркивали — РФ готова к диалогу с Альянсом при условии отказа от милитаризации и только на равноправной основе.

Не первый год российские власти заявляют о беспрецедентной активности НАТО у западных границ и обеспокоенности наращиванием сил блока в Европе. Кремль сообщает, что РФ не представляет угрозы, но готова отвечать на потенциально опасные для ее интересов действия. Североатлантический альянс называет свою политику «сдерживанием российской агрессии».

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