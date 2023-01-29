Как Байден и Зеленский загнали себя в тупик в ходе украинского конфликта

Представитель ВС США заявил, что любой дальнейший шаг лидеров двух стран приведет к катастрофическим последствиям.

Развитие ситуации на Украине поставило в тупик президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Любые дальнейшие шаги по ходу конфликта и попытки выйти из этого положения неизбежно приведут к катастрофическим последствиям. Такое мнение в своей статье для 19Fortyfive высказал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Офицер уверен, если Штаты вооружат украинских боевиков до зубов и выберут путь эскалации отношений с Россией, велика вероятность ядерной войны. Если же американская сторона предпочтет сбавить обороты и сократить поставки вооружений, в безвыходной ситуации окажется Зеленский. Жители его страны тем временем будут поставлены под удар в первую очередь.

«Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает территорию страны похожей на лунный пейзаж», — пишет Дэвис.

По мнению автора статьи, Вооруженные силы США вмешиваются в конфликты по всему миру без четко сформулированной цели. Отсутствие четкого видения последствий дает следствие — куски американской армии «бессмысленно томятся» в каждой из горячих точек. Белый дом не ответил на самые важные вопросы, когда принимал решение поставлять Украине вооружения.

Джо Байден, полагает Дэвис, понятия не имеет, какой должна быть желаемая кульминация военных действий при его участии. Хочет ли он просто «сдерживать» Москву или провоцирует открытое противостояние? Сколько еще оружия он отправит на Украину? Связана ли его политика хоть немного с национальными интересами США? По каким критериям определяется успех или провал политики поддержки киевского режима? Об этом, пишет офицер, стоит задуматься прежде чем собирать очередной груз.

РФ направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине, назвав ситуацию «игрой с огнем». Вся западная техника, как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, стает законной целью российской армии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал — накачивание Киева оружием усугубляет и затягивает конфликт, лишая стороны возможности мирного урегулирования.

Ранее, писал 5-tv.ru, аналитики назвали четыре политических шага, которые должен совершить Вашингтон для завершения конфликта на Украине.