Голос лимитрофа: зачем Эстония подняла тему с Финским заливом

В Прибалтике не останется российских послов. Как и прибалтийских в Москве. Уровень отношений после череды взаимных упреков на этой неделе понижен до уровня «временных поверенных». Дальше только разрыв этих самых отношений. Причем это не такой уж невероятный сценарий.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поручил проработать вопрос о введении «прилежащей зоны» на Балтике, что окажет, цитата: «положительное влияние на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море».

За длинной фразой простая мысль: мы попробуем нагадить России, если получится.

«Прилежащая зона» — это еще одна условная граница в море. Есть территориальные воды — 12 морских миль вдоль берега, куда зайти без спроса нельзя. Есть исключительная экономическая зона — где все могут плавать, но не могут, например, рыбу ловить.

А «прилежащая зона» — она посерединке — тонкая полоска, как сыр в гамбургере. Может быть, а может и не быть. Там тоже можно свободно плавать, даже чужим военным кораблям, но пограничники могут проверять иноземцев, если подозревают, что те намереваются уже в их территориальных водах совершить преступление: в сфере таможни, налогов, иммиграции, санитарных правил, или защиты археологических предметов.

В общем, это чтоб контрабандистов гонять. Так вот, на выходе из Финского залива в большую Балтику — есть узкое горлышко между Эстонией и Финляндией. Между границами их территориальных вод полоска свободного моря шириной в 6 морских миль. По которой как раз ходят караваны в Питер, Выборг и другие порты. Вот в этом «ничейном море» Эстония и придумала отмерить свою прилежащую зону.

Все это конечно, бред и блеф. Во-первых, надо согласовать с финнами — они тоже имеют право на ту же зону. Во-вторых, даже если как-то свободный коридор разделят, то и в этом случае «транзитом» наши суда смогут ходить, как и ходили. Это если по закону и морскому праву.

Дальше только предположения и вопросы — а если под надуманным предлогом? Решатся эстонцы тормозить наши суда? А будут ли наши суда останавливаться, зная, что предлог — надуманный? А если нет, то что? Они стрелять будут? А если мы в ответ.....

Понятно, что Эстония рассматривает свою территорию, как «прилежащую к России» Зону НАТО доказывает свою нужность.