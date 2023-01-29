Пострадавших госпитализировали, среди них — один несовершеннолетний.

В Екатеринбурге на улице Готвальда женщина за рулем Chevrolet Aveo выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов. Кадры момента происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, что автомобиль на большой скорости выезжает на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь уйти от столкновения с встречной машиной, вылетает на тротуар и сбивает четырех пешеходов.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, обошлось без погибших, но всех пешеходов с многочисленными травмами доставили в больницу. Среди них оказался 17-летний юноша.

Как стало известно, за рулем иномарки была 20-летняя девушка со стажем вождения один год. Она объяснила, что торопилась забрать свою дочь от подруги и решила, что успеет проехать перекресток. Теперь ей грозит ответственность.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры аварии у метро в Санкт-Петербурге, где девушка сбила трех пешеходов. По некоторой информации, девушке стало плохо за рулем.