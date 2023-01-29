В Кремле объяснили, почему часть информации об экономике РФ засекречена

Доступ к данным есть только у людей, непосредственно участвующих в разработке экономической политики.

Часть информации о ситуации в российской экономике засекречена из-за гибридной войны, которую западные страны ведут против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном газетой Financial Times.

По его словам, у всех участников разработки экономической политики России есть доступ ко всем необходимым данным.

«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Каждый, кому нужно знать, каждый, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», — отметил Песков.

Он также сообщил, что президент Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших лиц. Также глава РФ проводит заседания экономического кабинета почти каждую неделю.

«Любые утверждения о том, что президент получает искаженную информацию, неверны», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, как на фоне западных санкций РФ увеличила свой бюджет.