В Кремле объяснили, почему часть информации об экономике РФ засекречена

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Рита Миронова
Рита Миронова 28

Песков объяснил засекречивание ряда данных ведущейся Западом против России экономической войной

В Кремле объяснили, почему часть информации об экономике РФ засекречена

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Доступ к данным есть только у людей, непосредственно участвующих в разработке экономической политики.

Часть информации о ситуации в российской экономике засекречена из-за гибридной войны, которую западные страны ведут против РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии, опубликованном газетой Financial Times.

По его словам, у всех участников разработки экономической политики России есть доступ ко всем необходимым данным.

«Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Каждый, кому нужно знать, каждый, кто является частью процесса разработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее», — отметил Песков.

Он также сообщил, что президент Владимир Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики от высших лиц. Также глава РФ проводит заседания экономического кабинета почти каждую неделю.

«Любые утверждения о том, что президент получает искаженную информацию, неверны», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, как на фоне западных санкций РФ увеличила свой бюджет.

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