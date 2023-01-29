Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто

Русским хакерам «удалось раскопать» неожиданные подробности в биографии главы МИД Финляндии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Финляндии о причастности России к сожжению Корана в Стокгольме. В своем Telegram-канале она предложили МИД Финляндии ответить на позицию шведских коллег, которые назвали сожжение священной книги мусульман свободой самовыражения.

Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства. Пекка Хаависто сообщил, что РФ могла быть причастна к акции, оскорбившей чувства верующих.

«По словам министра, в ходе расследования удалось найти „определенные связи“ с Россией в окружении датского политика», — указала в своем сообщении Захарова.

Захарова добавила, что русские хакеры тоже провели свое расследование и им удалось выявить интересную деталь, а именно: они обнаружили «определенные связи» между Пеккой Хаависто и Москвой.

«Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», — резюмировала она.

Сергей Лавров и Пекка Хаависто. Фото: Виталий Белоусов / POOL / ТАСС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что ей интересна трактовка поведения шведских коллег в Хельсинках. Ведь власти Финляндии назвали надругательство над Кораном самовыражением.

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — решила уточнить Захарова.

В заключение она отметила, насколько мерзкими выглядят попытки западников сложить осколки собственных ценностей в слово «исключительность».

Публичное сожжение Корана у диппредставительства Турции случилось 21 января. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан во время своего перфоманса раскритиковал главу Турции и продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В МИД Турции осудили факт сожжения Корана у здания посольства Турции в Стокгольме. Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган произошедший акт вандализма назвал позором. По его словам, акция у турецкого посольства может лишить Швецию перспектив вступления в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швецию захлестнули беспорядки из-за попытки устроить религиозную провокацию.