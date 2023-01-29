Умер создатель кота Леопольда и крошки Енота мультипликатор Вячеслав Назарук

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Мультипликатор подарил многим любимых персонажей, которые стали настоящими друзьями детства для россиян.

Умер создатель кота Леопольда и крошки Енота мультипликатор Вячеслав Назарук

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Художник-постановщик Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Назарчук известен тем, что создал образы для любимых миллионами россиян персонажей советских мультфильмов. Он нарисовал кота Леопольда, Крошку Енота, а также Мамонтенка, который искал свою маму.

Художник работал над мультфильмами «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многими другими.

Прощание с Назаруком, как уточнил Капков в социальных сетях, состоится 1 февраля, оно пройдет в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Новосибирске умер народный художник России и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов.

Умер создатель кота Леопольда и крошки Енота мультипликатор Вячеслав Назарук

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Кадр из м/ф «Кот Леопольд», реж. Анатолий Резников, 1975 г.

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Кадр из м/ф «Мама для мамонтенка», реж. Олег Чуркин, 1981 г.

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Кадр из м/ф «Крошка Енот», реж. Олег Чуркин, 1974 г.

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Кадр из м/ф «Раз ковбой, два ковбой...», реж. Анатолий Резников, 1981 г.

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