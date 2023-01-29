Названы опасные осложнения, которые может спровоцировать грипп

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Инфекционист Сапронов: грипп может спровоцировать серьезные осложнения

Названы опасные осложнения, которые может спровоцировать грипп

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

Читайте нас в: Дзен Новости

Порой последствия гриппа оказываются тяжелее, чем сама болезнь.

Грипп — сам не себе неприятный недуг, однако он может быть только началом тяжелых болезней. Инфекционист Георгий Сапронов в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, какие необратимые последствия болезнь может запустить в организме.

По словам эксперта, самым распространенным осложнением после гриппа становится поражение сердечно-сосудистой системы и самого сердца. Нередко у пациентов после перенесенного гриппа диагностируют энцефалит и проблемы с суставами.

Сапронов объяснил, что последствия гриппа чаще всего бывают отсроченными и проявляются у пациентов лишь после излечения недуга.

«Вирус гриппа активирует определенные механизмы в организме человека, и возникают аутоиммунные поражения. То есть возникает аутоагрессия на сустав», — прокомментировал он.

Специалист призвал граждан внимательнее относиться к своему здоровью и своевременно задуматься о вакцинации, кроме того, существует панацея от свиного гриппа, которая поможет уберечь организм от стресса и страшных осложнений.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП самых действенных «бабушкиных средств» при лечении гриппа и ОРВИ.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Она уже не с ним»: Волочкова подогрела слухи о разводе Тарзана и Королевой
22:27
В США обвинили Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане
22:08
Названы опасные осложнения, которые может спровоцировать грипп
21:48
Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине
21:25
Андрей Соколов раскрыл правду о том, сколько раз был женат на самом деле
21:06
Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева

Сейчас читают

Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023