Названы опасные осложнения, которые может спровоцировать грипп

Порой последствия гриппа оказываются тяжелее, чем сама болезнь.

Грипп — сам не себе неприятный недуг, однако он может быть только началом тяжелых болезней. Инфекционист Георгий Сапронов в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, какие необратимые последствия болезнь может запустить в организме.

По словам эксперта, самым распространенным осложнением после гриппа становится поражение сердечно-сосудистой системы и самого сердца. Нередко у пациентов после перенесенного гриппа диагностируют энцефалит и проблемы с суставами.

Сапронов объяснил, что последствия гриппа чаще всего бывают отсроченными и проявляются у пациентов лишь после излечения недуга.

«Вирус гриппа активирует определенные механизмы в организме человека, и возникают аутоиммунные поражения. То есть возникает аутоагрессия на сустав», — прокомментировал он.

Специалист призвал граждан внимательнее относиться к своему здоровью и своевременно задуматься о вакцинации, кроме того, существует панацея от свиного гриппа, которая поможет уберечь организм от стресса и страшных осложнений.

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