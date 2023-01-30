«Нужно говорить друг с другом»: Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией

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Иван Обухов
Иван Обухов 79

Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией и исключил поставки истребителей Украине

«Нужно говорить друг с другом»: Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Fabrizio Bensch

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Тема:
Спецоперация

Немецкий канцлер не разделил мнения части политического истеблишмента Германии касательно вопроса об отправке на Украину истребителей.

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал слово не усугублять противостояние с Россией, а также высказался резко против идеи об отправке на Украину истребителей. Соответствущие заявления прозвучали в интервью для издания Tagesspiegel.

По словам канцлера, в Германии идут постоянные попытки «перебить ставку, когда речь идет о системах вооружения».

«Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты», — сказал Шольц.

Немецкий политик добавил к сказанному, что собирается продолжать поддерживать диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я снова буду говорить по телефону с Путиным. Потому что необходимо говорить друг с другом», — пообещал канцлер.

При этом, при всей своей имеющейся поддержке украинских боевиков, официальный Берлин продолжает настаивать на том, что Германия не является стороной конфликта на Украине, но иногда все-таки проговаривается.

Ранее идею поставить Киеву боевые самолеты горячо поддержал, в частности, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

26 января глава киевского режима Владимир Зеленский — после согласия нескольких государств Запада предоставить украинским боевикам танки — обратился к Европе и США с призывом предоставить Киеву еще и боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности.

Официальная Москва неоднократно заявляла, что все поставляемое на Украину западное вооружение превращается в законную цель для ударов российских ВКС.

С февраля прошлого года Россия успешно проводит специальную военную операцию на территории Украины, призванную положить конец многолетнему геноциду русского населения этой страны, а также гарантировать безопасность Российской Федерации.

Продолжавшаяся много лет поддержка коллективного Запада поддержка милитаристского и неонацистского режима в Киеве с началом СВО лишь усилилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине.

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