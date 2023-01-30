В Петербурге прохожая набросилась на слепую и ударила ее по голове

Полицейские Петербурга выясняют обстоятельства нападения на незрячую женщину. Конфликт произошел, когда она ждала на остановке троллейбус. В этот момент на нее с обвинениями набросилась прохожая, которой показалось что тростью задели ее дочку.

«Крики были, что я ударила ребенка по ноге. И слова — ходите тут со своими псинами и палками. Я говорю — я слепая, может случайно задела. А она — нет вы специально ударили ребенка», — рассказала Виктория Зырянова, пострадавшая, Генеральный директор центра по подготовке специальных собак.

Одними оскорблениями конфликт не ограничился. Слабовидящая женщина получила несколько ударов в голову — орудием стал мобильный телефон. На место вызвали полицию и скорую. У инвалида диагностировали черепно-мозговую травму.