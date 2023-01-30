Чудо на пожаре: на Урале из горящего гаража спасли щенка

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Спасателям пришлось пробираться сквозь стену огня и дыма.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

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На Урале из огненного плена спасли щенка. О том, что он заблокирован внутри пылающего гаража, спасателям рассказали очевидцы.

Из-за стены огня и густого дыма было ничего не разобрать, кроме жалобного писка. Спасатели пошли на звук и нашли бедолагу.

Щенок был весь в саже, дрожал от холода и страха. Спасенного малыша передали в заботливые руки.

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