Чудо на пожаре: на Урале из горящего гаража спасли щенка

На Урале из огненного плена спасли щенка. О том, что он заблокирован внутри пылающего гаража, спасателям рассказали очевидцы.

Из-за стены огня и густого дыма было ничего не разобрать, кроме жалобного писка. Спасатели пошли на звук и нашли бедолагу.

Щенок был весь в саже, дрожал от холода и страха. Спасенного малыша передали в заботливые руки.