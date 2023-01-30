Spice Girls выступят в полном составе на коронации Карла III

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Коллектив воссоединится в мае ради выступления перед Виндзорским замком. Король проявил личную заинтересованность в их участии в своей коронации.

Spice Girls выступят в полном составе на коронации Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Fan Jun

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Группа The Spice Girls может выступить в полном составе на коронации Карла III в мае. Об этом пишет газета The Sun.

Как сообщается в статье, на праздничном концерте, который состоится в честь коронации, выступят мировые звезды, однако список пока не разглашается. Но появилась информация, что среди приглашенных артистов окажется культовая группа Spice Girls.

Коллектив воссоединится в своем золотом составе, включая Викторию Бекхэм, чтобы принять участие в событии, которое является исключительным, как и Олимпийские игры в 2012 году.

Инсайдер отметил, что решение приняли в связи с тем, что участницы коллектива неоднократно встречались с нынешним монархом, когда он еще был принцем Чарльзом.

«Королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы собрать главную девичью группу Великобритании, и Spice Girls серьезно обдумывают возвращение на сцену в легендарном составе ради такого исторического события», — пишет газета.

Источник также сообщил, что Мел Би и Мел Си, лидеры группы, пытаются воплотить эту идею в жизнь. Эта инсайдерская информация вполне может быть правдой, потому что Карл III является давним поклонником этой поп-группы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III отказался надевать старомодную одежду на коронацию.

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