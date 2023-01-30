Стилист раскритиковала наряды 67-летней «наивной школьницы» Ларисы Долиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 308

Стилист Сафарова указала на недочеты в образах Ларисы Долиной

Стилист раскритиковала наряды 67-летней «наивной школьницы» Ларисы Долиной

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Певица прибегает к модным и вызывающим костюмам, чтобы на пару лет омолодиться. Но образ наивной школьницы ей совсем не к лицу.

Народная артистка РФ Лариса Долина часто подвергается критике в соцсетях за свои образы — 67-летняя певица чересчур молодится с помощью смелых, но порой странных нарядов. На ошибки артистки в выборе образов указала стилист Селена Сафарова.

«Периодически ее наряды вызывают ступор, иногда даже становится неловко. Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс», — цитирует Passion.ru слова эксперта.

По мнению Сафаровой, у певицы всегда были проблемы с выбором гардероба, даже в молодости. И сейчас выбранные наряды, несмотря на свою актуальность при современной моде, совсем не подходят Долиной.

«Наряды не подходят ей по статусу, пропорциям и типу фигуры. При всем уважении к Ларисе Александровне, но это провал. В любом возрасте можно выглядеть моложе, но наряды зрелой женщины должны отличаться от наивной школьницы», — подчеркнула стилист.

Сафарова посоветовала певице отказаться от вульгарных разрезов и сделать фишкой своих образов яркую обувь, украшения на руках или асимметричный крой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Долина отдыхает на Мальдивах.

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