Вдову Кобзона выписали из больницы, куда она попала из-за проблем с сердцем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 178

У супруги покойного артиста было выявлено нарушение сердечного ритма.

Вдову Кобзона выписали из больницы, куда она попала из-за проблем с сердцем

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Стало известно, что 72-летнюю Нинель Кобзон выписали из больницы. Об этом 30 января сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее вдову певца Иосифа Кобзона госпитализировали в столичное медицинское учреждение. Женщина наблюдалась в хирургическом отделении из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у нее сложные нарушения.

Нелли Кобзон продолжительное время испытывала недомогание и принимала большое количество лекарств. Теперь Кобзон будет находиться под присмотром врачей амбулаторно.

Нинель Дризина (девичья фамилия) родилась в 1950 году в Ленинграде. После восьмого класса она поступила в пищевой техникум, но после получила второе образование — во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства как артистка разговорного жанра.

В 1971 году в жизни Дризиной произошла судьбоносная встреча, которая навсегда изменила ее фамилию. С Иосифом Кобзоном они поженились в том же году, а спустя три года у них появился сын Андрей. В 1976 году она подарила мужу еще одного ребенка — дочь Наталью.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасно нарушение сердечного ритма у Нелли Кобзон.

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