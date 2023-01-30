Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 405

Политолог Марков: Польша намеревается забрать всю территорию Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

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Авторитетный эксперт объяснил, зачем Варшава отправила Киеву пять тысяч своих солдат под видом наемников.

Польше не нужна часть Украины, она нацелилась «заглотить» ее полностью. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт назвал мифом устоявшееся мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы — часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше.

«Это миф о том, что они хотят откусить часть Украины — они хотят забрать ее всю», — подчеркнул Марков.

Он отметил, что уже сейчас в боевых действиях в Донбассе тайно, под видом бойцов частных военных компаний, участвуют около пяти тысяч польских солдат и специалистов по техобслуживанию вооружения.

При этом Польша готова и в открытую ввести регулярные войска на Украину, уверен политолог. Поводом для этого станет активное продвижение российской армии.

«Если Россия, предположим, войдет на восточную, южную, северную и центральную Украину, то не исключено, что поляки могут ввести свои войска, чтобы как бы взять под контроль эти территории», — пояснил Марков.

Он добавил, что, зайдя на Украину, польская армия не будет защищать ее территорию и вступать в боестолкновения с российской армией. Она зайдет, чтобы только обозначить сферу влияния и «напугать» Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая страна осмелится отправить на помощь Киеву свою регулярную армию.

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Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины

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