Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины

Авторитетный эксперт объяснил, зачем Варшава отправила Киеву пять тысяч своих солдат под видом наемников.

Польше не нужна часть Украины, она нацелилась «заглотить» ее полностью. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт назвал мифом устоявшееся мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы — часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше.

«Это миф о том, что они хотят откусить часть Украины — они хотят забрать ее всю», — подчеркнул Марков.

Он отметил, что уже сейчас в боевых действиях в Донбассе тайно, под видом бойцов частных военных компаний, участвуют около пяти тысяч польских солдат и специалистов по техобслуживанию вооружения.

При этом Польша готова и в открытую ввести регулярные войска на Украину, уверен политолог. Поводом для этого станет активное продвижение российской армии.

«Если Россия, предположим, войдет на восточную, южную, северную и центральную Украину, то не исключено, что поляки могут ввести свои войска, чтобы как бы взять под контроль эти территории», — пояснил Марков.

Он добавил, что, зайдя на Украину, польская армия не будет защищать ее территорию и вступать в боестолкновения с российской армией. Она зайдет, чтобы только обозначить сферу влияния и «напугать» Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая страна осмелится отправить на помощь Киеву свою регулярную армию.