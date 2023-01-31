Убивали больше всего: как на самом деле на Западной Украине относятся к полякам

Политолог Сергей Марков напомнил, как поляки в свое время проводили, по сути, политику апартеида в отношении западных украинцев.

Вопреки распространенному мнению о том, что население Западной Украины мечтает стать гражданами Польши, в этом регионе традиционно сильны именно антипольские настроения. Об этом в комментарии 5-tv.ru напомнил политолог Сергей Марков.

«Они (западные украинцы — Прим. ред.) никогда не были пропольскими, потому что поляки все время проводили политику, можно сказать, апартеида в отношении украинцев. Они их очень сильно угнетали. Поэтому никаких пропольских настроений на Западной Украине нет», — подчеркнул Марков.

Он добавил, что украинские националисты-бандеровцы в годы Второй мировой войны в отместку за притеснения со стороны поляков убивали их наравне с русскими и евреями.

В связи с этим, отметил Марков, Польша в своих нынешних притязаниях на территорию Незалежной не делает никакой ставки на поддержку населения Западной Украины.

При этом политолог уверен, что Варшава нацелилась на захват всей украинской территории, а не только так называемых Восточных Кресов — земель на западе Украины, ранее принадлежавших Польше.

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