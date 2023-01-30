Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, каково быть «вечной» дочкой Полищук

По словам 38-летней актрисы, она счастлива быть тем, кто она есть.

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук заявила, что ее не обижают сравнения со знаменитой матерью — народной артисткой РФ Любовью Полищук. Так она ответила на вопрос журналистов, каково сознавать себя «вечной» дочерью известной и любимой в народе актрисы.

«Почему меня должно это обижать? У меня изумительная, потрясающая, прекрасная мама. <…> В юности не хватило ума отдать маме должное, взяв ее фамилию, хотя она переживала на эту тему. Когда мамы не стало, ума хватило, благодаря папе и Мише Ширвиндту, который это предложил. Почему меня должно это обижать? В детстве — может быть, сейчас — нет. Я счастлива быть тем, кто я есть», — заявила Цигаль-Полищук на премьере драмы-байопика «Раневская».

О смерти Любови Полищук стало известно 28 ноября 2006 года. Звезда скончалась на 58-м году жизни после продолжительной тяжелой борьбы с саркомой позвоночника.

От ноющих и сильных болей в спине актриса страдала с тех пор, как ударилась о бетонный пол во время съемок фильма «Двенадцать стульев». Тогда партнер по съемкам, актер Андрей Миронов, поскользнулся и уронил Полищук.

После этого актриса выбила три межпозвонковых диска, выполняя акробатический трюк на сцене. Последний сокрушительный удар по позвоночнику она получила в результате ДТП: врачи поставили неутешительный диагноз — злокачественная опухоль. Предчувствуя кончину, Любовь Полищук сбежала из больницы, чтобы в страшный момент быть дома, в кругу семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что дочь актрисы Любови Полищук до сих пор не может простить народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.