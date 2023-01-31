Катя Лель об одиночестве сильных женщин: «Закон природы возможно изменить»

На примере истории жизни актрисы Фаины Раневской певица объяснила причины женских неудач в личной жизни. И предложила свое решение.

Женщины одержали верх над мужчинами и встали у руля, уверена певица Катя Лель. По словам артистки, даже ее супруг, хоккеист Игорь Кузнецов, который придерживался патриархальных взглядов на отношения, признал — его братство побеждено.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Раневская» исполнительница заявила: сильная женщина способна на все, но необязательно ценой ее успеха станет одиночество.

«Сильная женщина в моем понимании — это женщина, которая знает себе цену, которая верит в то, что она делает, которая принимает этот мир с любовью», — поделилась звезда.

На премьере селебрити, безусловно, много говорили о персоне, которой посвящен вечер. О судьбе и таланте Фаины Георгиевны Раневской. Как известно, актриса никогда не была замужем, не стала матерью и последние дни провела в компании единственного взятого под опеку существа — уличной дворняжки по кличке Малыш. Катя Лель полагает, что легендарной и сильной духом женщине попросту трудно было найти себе достойную пару.

«Я думаю, что Фаина Раневская была очень самодостаточной личностью, птицей высокого полета, и она искала такую же половину, как сама. Но это было невозможно найти. Это и приводит к одиночеству и к жертве в личной жизни», — сказала певица.

По мнению артистки, все в руках женщины. В том числе и решение — быть одной или обзавестись семьей. Нет необходимости выбирать что-то одно. Нет нужды жертвовать. Современный мир, уверена Катя Лель, предлагает обществу «абсолютно новое качество жизни», в которой нет места привычным ролям и законам. К женской независимости сегодня относятся иначе, ее уважают, и она наконец превращается в преимущество, а не в изъян.

«Закон природы возможно изменить, если работать над собой, если этот мир принимать с благодарностью, каким бы он ни был. Все-таки сейчас то самое время трансформации, когда люди меняются, меняются наши стереотипы. Чему нас научили — все меняется, все обнуляется, истины, что были вчера, сегодня уже не истины. Со сменой вибраций человека, особенно женской, очень сильной энергии, женщина может все», — заключила она.

В новой драме-байопике «Раневская» великую Фаину Георгиевну в ее ранние годы сыграла дочь народной артистки РФ, ныне покойной, Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук. Ее, ожидаемо, преследует «звание» наследницы знаменитости, порой и собственное имя отходит на второй план. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru актриса рассказала, как относится к славе матери и влиянии этой славы на ее карьеру.