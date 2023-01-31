Иван Кокорин о личной драме Раневской: «Нужно вспоминать человека, когда он жив»

Великая артистка и удивительный человек, чьи высказывания разобраны на цитаты, а образы воспеты в кино — почему же столь талантливые и сильные женщины часто оказываются одинокими?

Актер театра и кино Иван Кокорин воспел неповторимый стиль, характер и талант артиста, воплощенного в образе Фаины Георгиевны Раневской. На премьере драмы-байопика «Раневская» о жизни легендарной женщины он по-доброму позавидовал ее вкладу в отечественное искусство.

Главные роли в сериале исполнили Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Семен Стругачев и другие знаменитости. Какой увидели героиню авторы, вскоре оценит и зритель. Какой ее помнит страна — этот вопрос, пожалуй, не требует оценки вообще.

«В чем сила ее? В несовместимостях, которые соединились в этом образе. В независимости ее. Мне кажется, в нашей профессии очень трудно быть независимым. Независимый человек, достоинство — чему тоже надо учиться. Чувство юмора и легкая грубость где-то даже, может быть, ее глубина одновременно. Эти вещи поражают, и ты думаешь о том, как что-то тоже сделать в жизни большое», — сказал Иван Кокорин.

Фаина Георгиевна в массовой культуре воплотила образ сильной женщины. Той самой «сильной и независимой», успешной, со своим мнением, уверенностью в словах и делах, твердой позицией и бесподобным чувством юмора и самоиронией. Все эти эпитеты звучат как привлекательные преимущества, верно? Но свою жизнь Раневская закончила в компании одной лишь собачки Малыша, которую подобрала на улице и выходила. Не устроила личную жизнь, не завела семью.

Фаина Раневская, народная артистка СССР. Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

Современный мир дает женщине все больше возможностей проявить свою силу и талант, не сравнить со временами жизни и работы артистки. Но и тогда, и сегодня сильные женщины борются с обстоятельствами в одиночку. Не все, но многие. По мнению Ивана Кокорина, порой истинной цены человека не разглядеть в суете. Зал может восхищаться красотой, игрой, стилем, но не видеть за всем этим неприкаянной души. Хотела ли Раневская своего одиночества, был ли это ее выбор — неизвестно. Страдают ли от него многие любимцы публики — безусловно.

«Нам нужно быть внимательными друг к другу, вообще к Человеку. Вспоминать про человека не тогда, когда его уже нет, а когда он живой, когда он играет, когда он ходит и дышит вместе с нами. Когда мы будем все, не кто-то один, а все, внимательны друг к другу, тогда мы поменяем что-то в нашей жизни», — считает Кокорин.

Актриса, сыгравшая Раневскую в новом сериале не понаслышке знает, что такое быть заложницей образа. Ее мама — народная артистка РФ Любовь Полищук, звезда, ныне покойная. Наследнице, выбравшей тот же путь, на протяжении многих лет приходится мириться с формулировкой «дочь Полищук». Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Мариэтта Цигаль-Полищук неожиданно заявила, что не обижается на сравнение со знаменитой мамой.