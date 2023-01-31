Харатьян рассказал, как Гайдая отчисляли из ВГИК за двойку: «Не верьте отметкам»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 491

Артист Харатьян: Леонида Гайдая хотели отчислить из ВГИКа за двойку по актерскому мастерству

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Юрий Варшавский ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В дуэте с Ириной Феофановой актер исполнил песню на стихи, с которых началась творческая карьера великого режиссера.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян исполнил песню на стихотворение «Типичный случай» Иосифа Уткина — именно с этих строк началась творческая карьера легендарного отечественного режиссера Леонида Гайдая. На сцене актера поддержала коллега Ирина Феофанова. Эти артисты и многие другие коллеги покойного гения собрались 30 января на вечере «Бамбарбия Киргуду» в Доме кино, приуроченном к 100-летию со дня его рождения.

Памятный вечер прошел в формате живого общения со зрителями, прозвучали знаменитые композиции из фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!». В мероприятии поучаствовали Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Наталья Селезнева, Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник и многие другие.

Юные годы будущего народного артиста РСФСР Леонида Иовича Гайдая прошли в Иркутске. Там он учился в железнодорожной школе. Именно там, на стене актового зала, он 18-летний прочитал стихи Уткина и захотел стать артистом. Это было в 1941-м году. Мечту пришлось отложить, так как Гайдай вскоре отправился на фронт. А когда вернулся — принялся исполнять задуманное.

«Посвящается светлой памяти Леонида Иовича, его первым шагам в искусстве, иркутской железнодорожной школе, счастливому времени и стихотворению, которое открыло для нас Леонида Иовича. Кстати, он потом с этим стихотворением поступал во ВГИК, если я не ошибаюсь. Но теперь точно все знают, что на первом курсе ему поставили двойку и хотели отчислить из ВГИКа… По мастерству (актерскому) Гайдаю поставили двойку! Не верьте отметкам», — рассказал Дмитрий Харатьян.

Читайте также

Иван Кокорин о личной драме Раневской: «Нужно вспоминать человека, когда он жив»

Как оказалось, не сразу преподаватели разглядели талант в будущем мэтре. Однако не отчислили. На последнем курсе именитый режиссер Борис Барнет пригласил Гайдая поработать в качестве режиссера-практиканта и исполнителя одной из главных ролей на съемках своей музыкальной комедии «Ляна».

В том же 1955 году выпускник ВГИКа устроился на «Мосфильм» Его дебютным фильмом (совместно с Валентином Невзоровым) год спустя стала картина «Долгий путь» по мотивам рассказов Владимира Короленко. Уже в 1961-м году короткометражка режиссера «Пес Барбос и необычный кросс» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал неизвестные факты о главных комедиях Леонида Гайдая.

-1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
Щедрый февраль: даты для денежной стрижки в последний месяц зимы 2023

Последние новости

5:25
«Деремся до крови»: почему Вдовиченков больше не снимается вместе с женой
5:15
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023
5:05
Харатьян рассказал, как Гайдая отчисляли из ВГИК за двойку: «Не верьте отметкам»
4:47
Первая в своем роде: что известно о новом после США в России?
4:30
Афанасий Ломонос: почему 31 января старались не крестить детей
4:20
Как в лучших домах Парижа и Лондона: инфляция заставляет европейцев ходить в обносках

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Скрывающая свое лицо восходящая звезда DERZY: «Смелость покоряет вершины»
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023