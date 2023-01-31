Харатьян рассказал, как Гайдая отчисляли из ВГИК за двойку: «Не верьте отметкам»

В дуэте с Ириной Феофановой актер исполнил песню на стихи, с которых началась творческая карьера великого режиссера.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян исполнил песню на стихотворение «Типичный случай» Иосифа Уткина — именно с этих строк началась творческая карьера легендарного отечественного режиссера Леонида Гайдая. На сцене актера поддержала коллега Ирина Феофанова. Эти артисты и многие другие коллеги покойного гения собрались 30 января на вечере «Бамбарбия Киргуду» в Доме кино, приуроченном к 100-летию со дня его рождения.

Памятный вечер прошел в формате живого общения со зрителями, прозвучали знаменитые композиции из фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!». В мероприятии поучаствовали Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Наталья Селезнева, Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник и многие другие.

Юные годы будущего народного артиста РСФСР Леонида Иовича Гайдая прошли в Иркутске. Там он учился в железнодорожной школе. Именно там, на стене актового зала, он 18-летний прочитал стихи Уткина и захотел стать артистом. Это было в 1941-м году. Мечту пришлось отложить, так как Гайдай вскоре отправился на фронт. А когда вернулся — принялся исполнять задуманное.

«Посвящается светлой памяти Леонида Иовича, его первым шагам в искусстве, иркутской железнодорожной школе, счастливому времени и стихотворению, которое открыло для нас Леонида Иовича. Кстати, он потом с этим стихотворением поступал во ВГИК, если я не ошибаюсь. Но теперь точно все знают, что на первом курсе ему поставили двойку и хотели отчислить из ВГИКа… По мастерству (актерскому) Гайдаю поставили двойку! Не верьте отметкам», — рассказал Дмитрий Харатьян.

Как оказалось, не сразу преподаватели разглядели талант в будущем мэтре. Однако не отчислили. На последнем курсе именитый режиссер Борис Барнет пригласил Гайдая поработать в качестве режиссера-практиканта и исполнителя одной из главных ролей на съемках своей музыкальной комедии «Ляна».

В том же 1955 году выпускник ВГИКа устроился на «Мосфильм» Его дебютным фильмом (совместно с Валентином Невзоровым) год спустя стала картина «Долгий путь» по мотивам рассказов Владимира Короленко. Уже в 1961-м году короткометражка режиссера «Пес Барбос и необычный кросс» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

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