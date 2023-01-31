«Мое любимое место»: как девятилетний школьник защищает Лисичанск

В Луганской республике местной знаменитостью стал девятилетний школьник из Лисичанска. В свободное время мальчик, подобно маленькому танкисту Алёше из Белгородской области, в армейском обмундировании выходит на блокпост, чтобы поприветствовать проезжающих российских бойцов. Старшие товарищи относятся к сыну полка с большим уважением, тем более что свое будущее он уже твердо решил связать с армией. С маленьким защитником пообщался Дмитрий Зименкин.

Кирилл Толмачев из Лисичанска не стал ждать многие годы и в свои девять лет исполнил мечту и начал карьеру военного. Не официально, но каждый день мальчик выходит на блокпост и дежурит с ребятами.

— Откуда вы? — спрашивает мальчик.

— С Горского, — отвечает ему мужчина.

— Куда?

— В Лисичанск.

— Счастливого пути.

— Спасибо.

Вместо зарплаты ребенок получает шоколадки от неравнодушных бойцов. Маленький доброволец пока сам решает, сколько ему работать.

«Бывает, по часу, бывает по два. Бывает, по полчаса. Какая погода», — сказал житель Лисичанска Кирилл Толмачев.

А дома он обычный ребенок с обычными мальчишескими интересами.

«Вот разные фильмы. Про драконов», — показывает Кирилл.

Без интернета в Лисичанске снова актуальны фильмы на VHS-кассетах.

Кирилл стал местной звездой, получилось все случайно.

«Давай сделаем букву Z на курточке. Ну и сделали, нарисовали белой краской на рукавах, сзади, и он ходил по улице, у магазина. Военные увидели, говорят: „Ты чего тут делаешь, иди на блокпост“. И он пошел», — рассказала мама Кирилла Оксана Толмачева.

И закрутилось. Пареньку выдали каску, учебный автомат, экипировку. Пусть и немного не по размеру. Во дворе мопед Кирилла — «дырчик», как говорят местные.

— Он мало едет. 30 с чем-то, — сказал мальчик.

— 30 километров в час всего лишь? Нормально, мне кажется, для тебя пойдет, — сказал корреспондент.

— Я бегаю 24, — ответил Кирилл.

Сначала Кирилл хотел быть танкистом или летчиком, теперь вот снайпером.

«Он может замаскироваться, что его даже не заметят, если возле него пройдут. И может даже сесть, стрельнуть и спрятаться», — делится знаниями Кирилл.

Бойцы в нем души не чают.

«Конечно, весело с ним. Он веселый, общительный. И напоминает наших детей, которые дома, которых мы не видим. А вообще, по истории, были у нас молодогвардейцы в Краснодоне. Все про них читали, знали, фильмы снимали. Все же с такого маленького поколения и начинается. Главное — верить в победу. И победа будет за нами», — рассказал военный Андрей.

И Кирилл верит в победу. В прошлом году он побывал в шкуре беженца, но вернулся с семьей пусть в прифронтовой, но все-таки дом.

«Весь Лисичанск — это мое любимое место, потому что это Родина моя, где я родился», — говорит маленький Кирилл.

У Кирилла собралась уже целая коллекция шевронов. Наши журналисты подарили ему свои от «Известий» и РЕН ТВ. Ну и конструктор заодно. Он ведь в первую очередь ребенок, хоть и такой взрослый.

«Это все надо собирать. Я умею собирать. Круто», — сказал мальчик.

Надеемся, что у таких детей, как Кирилл, все будет хорошо. А война, свидетелями которой им пришлось стать, только еще больше побудит их ценить мир.