Игорь Николаев экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 851

Здоровьем народного артиста в данный момент занимаются медики.

Игорь Николаев экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант доставлен был ночью с 30 на 31 января в один из столичных кардиологических центров.

По предварительным данным, 63-летний народный артист РФ находится сейчас в блоке интенсивной терапии.

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне своего 63-летия Игорь Николаев шокировал публику изменившимся внешним видом. Как выглядит Николаев в последнее время, показал его друг Борис Рубиновский, который пришел в гости к музыканту.

В последнее время многие заметили, что артист заметно располнел. Скрыть это не удавалось ни концертными костюмами, ни сценическим гримом. Артист на фото и выступлениях выглядит веселым, но его поклонники сразу же забеспокоились о его здоровье. И, как оказалось, не зря.

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