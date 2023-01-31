Снова свободен: актер Бойко развелся с женой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 456

Актер Ярослав Бойко развелся с женой Рамуне Ходоркайте

Снова свободен: актер Бойко развелся с женой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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С экс-супругой знаменитость прожил больше 23 лет.

Стало известно, что в судебном участке Басманного района был расторгнут брак актера Ярослава Бойко с женой хореографом Рамуне Ходоркайте. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Заявление о разводе пара подала 9 декабря после 23 лет совместной жизни. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Максима и дочь Эмилию. Истинную причину развода бывшие возлюбленные так и не обозначили сославшись на банальный «конец отношений».

Примечательно, что с первого раза 52-летний Бойко и Ходоркайте развестись не смогли. Никто из них не явился в зал суда для расторжения союза.

Пара делить имущество не стала, как и детей. По словам актера, наследники уже взрослые и могут самостоятельно выбрать, с кем и когда общаться. Звезда экранов добавил, что с танцовщицей останется друзьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие романы приписывали женатому Бойко.

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