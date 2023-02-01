«Все было за пару вспышек»: ученый объяснил природу «метеорита» над Красноярском

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29

Ученый Гроховский назвал упавший объект в Красноярске болидом

Фото, видео: GRZEGORZ MOMOT/ Майорова Анна / ТАСС; 5-tv.ru

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Жители Красноярска, вышедшие вечером на улицу, увидели то, что будут вспоминать еще, пожалуй, долгие годы.

В небе над Красноярском в минувший вторник жители заметили неопознанное небесное тело, которое осветило окрестности. Некоторые предположили, что это мог быть метеорит, другие же усомнились ответить. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru главный научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Виктор Гроховский объяснил природу объекта.

По словам ученого, пока это можно назвать болидом, а не метеоритом. Между ними есть одна, но значительная разница.

«Пока это болид. Метеоритом мы называем только то, что долетело до земли, А огненный шар — это болид. Он может завершиться выпадением метеорита, а может сгореть в атмосфере», — объяснил Гроховский.

Кроме того, астрономическое явление было за пару вспышек, фрагментация была. А вспышки означит, что очередной кусок развалился в воздухе. Также болид может не полностью сгореть во время движения, но и тут надо учитывать некоторые факторы: скорость падения, угол входа.

Специалист исключил, что это был мусор или, к примеру, кусом ракеты, так как не соответствовала скорость движения, траектория, ведь болид начинает светиться за десятков километров до земли. Кроме того, астрономы при всем желании заранее не смогли бы отследить падение, так как метеориты такого размера не ожидаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как метеорит осветил ночное небо над Саудовской Аравией летом 2022 года.

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