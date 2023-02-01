Никакого доверия: Франция тонет в протестах из-за «демократии» Макрона

На улицах Парижа и других городов страны бастуют тысячи людей. Чего они требуют от правительства?

Протесты захлестнули всю Францию. Претензии профсоюзов просты: еще десять дней назад правительство Элизабет Борн, анонсируя повышение пенсионного возраста на два года — до 64 лет, говорило о социальной справедливости. Теперь сменило риторику: говорит о неизбежности этого шага. Обещает прибавить к пенсии 100 евро — почти три четверти населения Пятой республики считают это жалкой подачкой.

Полиция применяет против радикально настроенной молодежи спецсредства, на некоторых парижских улицах — нечем дышать. Сегодня бастуют восемь крупнейших профсоюзов. На работу не вышли более 1200000 французов. Акции протеста стали крупнейшими за четыре года — со времени маршей «желтых жилетов». Они, кстати, сегодня тоже присоединились к шествиям противников пенсионной реформы. Опасаясь, что «черный вторник» превзойдет по масштабам погромы 19 января, власти перебросили только в Париж 11 тысяч бойцов спецподразделений.

Впрочем, драками с полицией протесты не ограничиваются. Некоторые участники маршей устраивают зомби-перформансы. Фермеры устраивают тракторные марши и грозят вновь засыпать навозом муниципалитеты. Кстати, впервые сегодня закрыты многие мэрии, в том числе парижская. И впервые, по опросам, непримиримыми противниками пенсионной реформы стали уже 40% французов, за две недели их число удвоилось. Также первый раз в истории против президента Франции Эммануэля Макрона настроены большинство пенсионеров.

«Общество должно развиваться, а не возвращаться в каменный век. У кроманьонцев не было пенсий. А наше общество загоняют в прошлое. Власти давно не работают, а нас хотят заставить. В итоге — посмотрите сколько на маршах молодежи, они сейчас набираются опыта жизни в реальном мире», — отметила пожилая француженка Женевьева Грегуар.

«Во время предыдущих пенсионных реформ, например, в 1995 году, у правительства были аналогичные заявления: „Не подлежит обсуждению, это необходимо, мы должны быть смелыми“. И каждый раз они уступали требованиям народа. Так будет и на этот раз», — с отчаянием заявляла студентка Альбан Бозорг-Граели.

Власти непреклонны: реформа — дело решенное, протестующие ничего не добьются.

«Эта реформа необходима, посмотрите на остальную Европу. Когда премьер-министр Элизабет Борн говорит, что повышение пенсионного возраста окончательное и не может быть предметом переговоров, я поддерживаю ее», — подчеркивал Макрон.

Но протестный размах растет. Сотрудники главной французской энергокомпании TotalEnergies остановили переработку нефти и пригрозили: если правительство не впечатлит масштаб протестов, можно будет выступить еще сильнее.

«Мы даем правительству еще некоторое время. Если министры не готовы начать обсуждение пенсионной реформы в обществе, будет действовать жестче, чем сейчас», — пояснил представитель профсоюза сотрудников нефтяной отрасли Адриен Вогренар.

Полиция опасалась не зря: погромы и поджоги, какие устраивали активисты леворадикальных движений в «черный четверг» 19 января, вновь начались.

Это только начало, говорят профсоюзные лидеры. Они выдвинули правительству ультиматум: если оно за 20 дней, отведенных парламенту на обсуждение пенсионной реформы, не пойдет на попятную, протесты парализуют всю Францию.