Лунный знак зодиака: почему он влияет на судьбу человека и как его определить

Считается, что на жизнь человека особое влияние оказывает не только положение Солнца в момент дня и времени рождении, но и положение Луны.

Согласно астрологии, принято считать, что на судьбу и личность человека влияет положение Солнца, которое и определяет знак зодиака рожденного. Однако не малую роль играет и положение Луны. И если ночное небесное светило проходит через зодиакальный круг меньше чем за месяц, то Луна переходит в другой знак каждые два дня, а каждый год в одно и то же время может находиться в разных знаках. Поэтому он в большей степени влияет на эмоциональную сферу человека. Так как все-таки определить со второй знак зодиака?

Для определения лунного знака человек должен знать дату и время своего рождения, пишет Rsute. Так он сможет понять, где в этот момент находилась Луна.

Луна в Овне

Если в момент вашего рождения Луна находилась в знаке Овен, вероятней всего, вы достаточно вспыльчивы, импульсивны, но при этом достаточно быстро отходите. Вам даже полезно выпускать негативные эмоции наружу, к примеру, через спортивные занятия, путешествия, экстрим.

Луна в Тельце

Лунный Телец любит к комфортной жизни. Его должны окружать хорошие вещи, а в кошельке всегда должны быть деньги. Для расслабления и отдыха такие люди предпочитают уютный дом, в котором можно заняться рукоделием, рисованием, поэзией или каким-то еще домашними делами.

Луна в Близнецах

Такие люди склонны достаточно нервозны и тревожны, но при этом они контролируют свои эмоции, умеют держать себя в руках. Энергию для этого они берут в момент общения, хотя не особо уверены, что с этим человеком им на самом деле нужно контактировать

Луна в Раке

Лунный Рак буквально переполнен эмпатией, которая забирает немо у него сил. Желание помогать окружающим нужно все же балансировать со спокойным отдыхом, качественным сном и вкусной едой.

Луна во Льве

Лунный Лев — самовлюбленный человек. Чтобы снять стресс, им недостаточно будет домашнего очага, важнее будет общество, которое будет восхищаться ими, одобрять поступки, признавать авторитет. Таким людям полезно заниматься творчеством.

Луна в Деве

Такие люди прирожденные перфекционисты. Они всю жизнь стремятся к порядку и идеалу. Находить гармонию и душевное спокойствие им лучше всего, общаясь с животными. Поэтому если у вас все еще нет собаки, кошки, скорее заводите.

Луна в Весах

Люди с Луной в Весах очень доброжелательные люди, легко идущие на компромиссы. Чтобы снять стресс, таким представителям зодиакального круга необходимо встречаться с друзьями, вместе ходить в театр или на выставки.

Луна в Скорпионе

Люди с Луной в Скорпионе — настоящие шпионы. Они очень умело умеют скрывать свои душевные переживания. Поэтому расслабиться они могут только через напряжение: занятия экстремальными видами спорта, путешествия, походы в горы.

Луна в Стрельце

Такие люди очень жизнерадостные, энергичные, всегда стремятся к движению во всех сферах жизни. Именно такой образ жизни и помогает им снять стресс.

Луна в Козероге

Люди с Луной в Козероге настоящие трудоголики. Поэтому снимать стресс они хотят тоже за работой. Для них лучшая борьба с депрессией — построить новые планы, придумать цели, а дальше преодолеть трудности, связанные с и реализацией.

Луна в Водолее

Луна в Водолее дает людям свободу. Они амбициозные эксцентрики. Порой таких людей бывает сложно понять, они живут тусовками, общением, чтением хороших книг, таким образом, гармонизируя свое состояние.

Луна в Рыбах

Люди с Луной в Рыбах мечтательные, романтические личности. Для них важно уединяться, медитировать, прогуливаться на природе. А те, кто считает себя творческим человеком, погружается в творчество во время стресса.

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