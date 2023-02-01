Кейт Миддлтон попала в скандал из-за сексуального «волчьего свиста» в свой адрес

Принцесса Уэльская проявила истинную выдержку во время поездки на рынок Киркгейт, что находится в Йоркшире — 315 километров от Лондона. Кто-то пытался спровоцировать Кейт Миддлтон обратить свое внимание на него, но жена принца Уильяма даже и головы не повернула, пишет издание Daily Mail.

В город Лидс Миддлтон прибыла, чтобы принять участие в нескольких мероприятиях. Но основной целью был запуск новой детской кампании, которое было буквально делом всей жизни принцессы Уэльской. Но перед этим она заглянула на рынок. Он открылся в 1857 году и там есть место не только для торговых точек, но и для общественной библиотеки, кулинарной школы и волонтерского центра. Пока Миддлтон ходила по территории, кто-то из толпы ожидающих ее засвистел. Принцесса же не стала реагировала, а вежливо проигнорировала инцидент, будто ничего и не услышала.

«Королевская особа не выглядела обиженной, но инцидент произошел всего через несколько недель после того, как стало известно, что свист может быть признан незаконным в соответствии с новым преступлением, заключающимся в преследовании людей на улице», — говорится в материале.

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