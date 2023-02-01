Театры помогут учиться российским школьникам
Постановки помогут легче усваивать школьную программу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Театры помогут школьникам осваивать учебную программу. Репертуар хотят синхронизировать с уроками литературы. А там, где посещать театры возможности нет, организуют показы спектаклей в записи. Такими планами поделились в Министерстве культуры.
По мнению авторов инициативы, ожившие на сцене герои помогут глубже понимать произведения. Да и в целом, благоприятно повлияют на культурное развитие подрастающего поколения.
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