Театры помогут учиться российским школьникам

Театры помогут школьникам осваивать учебную программу. Репертуар хотят синхронизировать с уроками литературы. А там, где посещать театры возможности нет, организуют показы спектаклей в записи. Такими планами поделились в Министерстве культуры.

По мнению авторов инициативы, ожившие на сцене герои помогут глубже понимать произведения. Да и в целом, благоприятно повлияют на культурное развитие подрастающего поколения.