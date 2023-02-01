Из зоопарка Далласа таинственным образом начали исчезать животные

Полиция американского Далласа расследует серию загадочных происшествий в местном зоопарке. Оттуда исчезают экзотические животные. На этот раз бесследно пропали две обезьянки — императорские тамарины. Зоологи уверены — они не убежали бы далеко от места обитания. А значит, стали жертвами похищения.

Началось все две недели назад, когда исчез дымчатый леопард. Дикую перепуганную кошку через несколько часов нашли. Но следом была убита редкая птица — 35-летний стервятник. И вот теперь исчезли обезьяны. Полиция усилила охрану, по периметру установлены дополнительные камеры. Сотрудники и местные жители очень волнуются — а что если злоумышленники доберутся до самых опасных зверей — в зоопарке содержатся крокодилы, тигры и львы.