Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
Певица хотела похвастаться своим высоким уровнем лыжницы и чуть не попала в больницу.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
После новогодних праздников Ольга Бузова отправилась в горы Сочи, чтобы покататься на любимых лыжах, но, к сожалению, без происшествий не удалось.
В своем Telegram-канале звезда поделилась видео, на котором эпично падает со склона. Последний раз она каталась год назад и, видимо, немного растеряла навыки.
«Даже упала красиво»;
«Надеюсь, что обошлось без переломов»;
«Хорошо, что все хорошо закончилось»;
«Загадываем желание — звезда упала», — написали поклонники в комментариях.
К счастью, Бузова не получила серьезных травм от падения и даже продолжила кататься.
«Это такое крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников. <…> Несмотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю», — написала певица.
Еще одна любительница экстремального спорта Виктория Боня в прошлом году едва не погибла во время схода лавины на горе Манасла. В этом году при восхождении на самый высокий вулкан у знаменитости случилась горная болезнь, которая буквально свалила ее с ног.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова не выйдет замуж.
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