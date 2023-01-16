Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Певица хотела похвастаться своим высоким уровнем лыжницы и чуть не попала в больницу.

Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

После новогодних праздников Ольга Бузова отправилась в горы Сочи, чтобы покататься на любимых лыжах, но, к сожалению, без происшествий не удалось.

В своем Telegram-канале звезда поделилась видео, на котором эпично падает со склона. Последний раз она каталась год назад и, видимо, немного растеряла навыки.

«Даже упала красиво»;

«Надеюсь, что обошлось без переломов»;

«Хорошо, что все хорошо закончилось»;

«Загадываем желание — звезда упала», — написали поклонники в комментариях.

К счастью, Бузова не получила серьезных травм от падения и даже продолжила кататься.

«Это такое крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников. <…> Несмотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю», — написала певица.

Еще одна любительница экстремального спорта Виктория Боня в прошлом году едва не погибла во время схода лавины на горе Манасла. В этом году при восхождении на самый высокий вулкан у знаменитости случилась горная болезнь, которая буквально свалила ее с ног.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова не выйдет замуж.

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