Раскрыт новый вид мошенничества в интернет-торговле

Как распознать преступника и не остаться без денег?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner; 5-tv.ru
Злоумышленники стали использовать новый способ обмана при покупке товаров онлайн. 5-tv.ru рассказывает обо всем подробнее.
Как показывает практика, мошенники предлагают приобрести дорогой товар по низкой цене и вынуждают сразу же перевести деньги на карту. Или присылают ссылку для оплаты — тогда люди вводят персональные данные на фишинговом сайте.
К покупке в таких случаях предлагают якобы не требующую примерки одежду или обувь. Преступники могут просто присвоить деньги или выслать еще более дешевую подделку.
Чтобы обезопасить себя, не стоит покупать у неизвестных продавцов. Перед покупкой внимательно читайте отзывы других пользователей.
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