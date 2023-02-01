Раскрыт новый вид мошенничества в интернет-торговле

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 36

Как распознать преступника и не остаться без денег?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner; 5-tv.ru

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Злоумышленники стали использовать новый способ обмана при покупке товаров онлайн. 5-tv.ru рассказывает обо всем подробнее.

Как показывает практика, мошенники предлагают приобрести дорогой товар по низкой цене и вынуждают сразу же перевести деньги на карту. Или присылают ссылку для оплаты — тогда люди вводят персональные данные на фишинговом сайте. 

К покупке в таких случаях предлагают якобы не требующую примерки одежду или обувь. Преступники могут просто присвоить деньги или выслать еще более дешевую подделку.

Чтобы обезопасить себя, не стоит покупать у неизвестных продавцов. Перед покупкой внимательно читайте отзывы других пользователей.

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