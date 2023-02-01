«Гадкие вещи говорила»: почему Казарновская отказалась сниматься в ТВ-шоу

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 70

Певица Казарновская отказалась от съемок в программе «Точь-в точь» из-за отсутствия интереса

«Гадкие вещи говорила»: почему Казарновская отказалась сниматься в ТВ-шоу

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Исполнительница была уже крутым профессионалом, придя на известную программу. Что заставило ее пересмотреть взгляды?

От участия в съемках проекта «Точь-в-точь!» на федеральном канале отказалась певица Любовь Казарновская, пишет dni.ru. По словам знаменитости, ее сегодняшние интересы находятся в другой плоскости. Также ее желание отказаться от этой работы усилилось после того, как она увидела список песен и артистов. Придя в проект, звезда была опытным человеком и сразу предупредила, что станет нещадно критиковать участников конкурса.

«На протяжении нескольких сезонов я в этом проекте и хвалила, и ругала, и даже гадкие вещи говорила», — сказала Казарновская.

Также селебрити было необходимо сгладить отношение к участникам со стороны коллеги по цеху Максима Аверина, поскольку тот всем ставил низкую оценку, возмущаясь непохожим, на его взгляд, исполнением композиций.

Казарновская отметила, что позже корила себя за собственную критику, поскольку понимала, что можно было обойтись с конкурсантами мягче, учитывая, что формат передачи предполагает лояльное отношение к артистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким Казарновская видит будущее России.

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