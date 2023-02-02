«Мы обязательно увидимся»: Лигалайз — об отношении к жизни и сбежавшим артистам

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Рита Миронова
Рита Миронова 85

Рэпер Лигалайз признался, что скучает по покинувшим РФ музыкантам

«Мы обязательно увидимся»: Лигалайз — об отношении к жизни и сбежавшим артистам

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Pochivalov

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С кем рэпер общается сегодня и почему никогда не пойдет против России?

Рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков — Прим. ред.) признался, что скучает по артистам, покинувшим Россию. Музыкант рассказал, что среди эмигрировавших коллег очень много его друзей, однако встретиться с ними вновь он готов только на территории России.

«Я по многим скучаю. И они тоже. Мы обязательно увидимся. Но хотелось бы, чтобы мы увиделись здесь», — цитирует Газета.ру слова рэпера.

При этом Лигалайз подчеркнул, что считает Россию своим домом, потому что здесь живет вся его семья.

«Здесь родились мои отец и мать, бабушки и дедушки», — сказал он.

Также Лигалайз прокомментировал тему концертов и музыкальных фестивалей на фоне происходящих в мире событий. По мнению рэпера, музыка может дать отчаявшимся людям надежду и поддержать их в плохой период.

«Меня спасает мысль о том, что мои песни не такие поверхностные. Людям, которым трудно, мои песни смогут помочь, дать надежду», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд.

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