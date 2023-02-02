Как определить идеальное лицо по принципу золотого сечения — совет эксперта

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 19

Хирург Велихов: результат 1,62 говорит об идеальных пропорциях лица по принципу золотого сечения

Как определить идеальное лицо по принципу золотого сечения — совет эксперта

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Отклонения от нормы могут наблюдаться даже у очень красивых визуально людей.

Параметры идеального точки зрения красоты лица определяют не глаза, а точные расчеты. В основе их — принцип золотого сечения. О том, как его применить на практике, рассказал пластический хирург Рашид Велиханов.

По его словам, чтобы узнать параметры, необходимо высоту лица разделить на ширину, а также ширину рта следует разделить на ширину носа, плюс расстояние между зрачками делится на расстояние между бровями. Идеальным будет считаться лицо, если каждый из полученных результатов будет максимально близок к отметке 1, 62. К этому результату стремятся и специалисты из индустрии красоты, которые проводят операции своим пациентам.

«Сегодня принципы «золотого сечения» активно используется в практике пластических хирургов, косметологов и визажистов. У пластических хирургов, например, есть специальная программа, накладывающая маску с идеальными пропорциями на лицо пациента. Благодаря этому можно смоделировать результаты планируемой операции и подогнать их под «золотое сечение», — цитируют «Известия» эксперта.

Также имеют значение и второстепенные соотношения. Так, измеряется расстояние между внутренними углами глаз, оно должно совпадать с длиной глаза и шириной носа, а высота подбородка — с длиной глаза.

«Кроме того, лицо условно делится на три горизонтальных участка: лоб от линии роста волос до бровей, затем от бровей до кончика носа, а от него до подбородка. В идеале эти три части должны быть равны друг другу», -говорит врач.

Плюс, добавляет он, проводятся вертикальны прямые линии от зрачков до уголков рта. Если каждая из них пересекает обе точки, значит, пропорции идеальны.

«Таким образом, идеальным считается овальное лицо с правильными чертами», — объяснил Велиханов.

Он также перечислил знаменитостей, чьи лица укладываются в стандарты красоты. Пропорции близки к идеальным у Эмбер Херд, Скарлет Йохансон, Эмили Ротаковски, Ким Кардашьян.

На одно из первых мест в этом списке может смело претендовать, и звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер. Ее параметры в конце прошлого года измерил и соотнес с идеальными руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне. По его данным, лицо знаменитости приближено к идеалу на 94,52%. У актрисы правильное расположение и красивая форма носа и губ, а еще не придраться к подбородку — он, по мнению эксперта, совершенен. Исключением стали только брови знаменитости — их процент идеальности составил 88%.

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