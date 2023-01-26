Вечно молодой: сколько Киркоров потратил на пластические операции

Чтобы безупречно выглядеть в 55 лет, артисту потребовалось несколько раз лечь под нож.

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал выглядеть моложе своих лет — сбросил лишние килограммы и несколько десятков лет. Артист никогда не скрывал, что его цветущий вид — это результат кропотливой работы пластических хирургов. Но какие именно процедуры были сделаны, Киркоров не рассказывает.

KP.RU пообщалась с пластическим хирургом Владимиром Плахотиным, который по одному взгляду на свежие фотографии поп-короля определил, какие операции он сделал.

Эндоскопический височный лифтинг

Чтобы лицо с возрастом не падало, Киркорову провели эндоскопический височный лифтинг. Как объяснил хирург, артисту подняли лоб, брови, наружные углы бровей, височную часть, подтянули зону под глазами и щечную область.

Блефаропластика нижних век

Благодаря этой процедуре у Филиппа Бедросовича получились идеальные брови, лоб и нижние веки, благодаря чему глаза распахнулись.

Пластика верхних век

По мнению хирурга, эта процедура только предстоит Киркорову, потому что после височного лифтинга должно пройти время.

«У Филиппа есть небольшая грыжа на верхних веках — скорее всего, ее вытянут и перераспределят вдоль века, чтобы не было западания, и „подберут“ излишки кожи. Думаю, в ближайшее время мы увидим результат этой процедуры, и тогда Киркоров будет выглядеть на 100% по-королевски», — сказал эксперт.

А стоимость всех бьюти-процедур поп-короля обошлась ему примерно в три миллиона рублей. Такую сумму назвал Владимир Плахотин, отталкиваясь от актуальных цен на пластику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров прокомментировал свои пластические операции.