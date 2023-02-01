ВСУ попытались атаковать станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Накануне Брянскую область уже обстреливали и было нарушено энергоснабжение.

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области работает штатно после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

По его словам, станция Новозыбково, как правило, используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме и последний раз включалась на несколько часов в 2022 году. Именно на нее и пришелся удар.

«В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», — рассказал Демин.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

К слову, 31 января украинские боевики обстреляли территории Брянской области, входящие в состав РФ. По факту случившегося Следственный комитет России организовал проверку.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики обстреляли Брянскую область.