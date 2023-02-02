Жуйте «на здоровье»: несколько москвичей стали жертвами стоматологов при протезировании

Несколько московских пациентов потеряли надежду обрести голливудскую улыбку. Они стали жертвами стоматологов, которые взяли деньги за протезирование зубов, но работу свою так и не выполнили. Хаирбек Алмакаев выслушал пострадавших и нашел сбежавших врачей, но такой встрече те были не рады. Смотрите сами.

Нейла Фараджева не улыбается, да и разговаривает с трудом. «Несмеяной» женщина стала после похода к дантисту Никите Карпинскому. По словам женщины, стоматолог сточил здоровые зубы, а потом просто отказался долечивать.

«Ну смотрите, пожалуйста, вот: обточенные зубы и пустой рот. Ну, видите безобразие какое? Мне самой стыдно смотреть и страшно», — поделилась потерпевшая Нейла

Дантист обещал установить пять имплантатов на верхней и столько же на нижней челюсти, но в итоге вживил только девять. Но счет выставил за десяток, утверждает Нейла. И якобы провел платеж мимо кассы. Чек пациентке так и не выдали.

«Да вот это вот снимок. Они настаивают на десяти имплантах, а на самом деле их девять. Ходила в центр стоматологии, сделала вот такой снимок. Их там девять конкретно», — сообщила Нейла.

Пенсионерка мечтает вернуться к нормальной жизни. Но обратиться к новому дантисту не может– просто нет денег. Последние сбережения отдала Никите Карпинскому.

В надежде добиться справедливости она отправляется в стоматологию, где принимал доктор. На рабочем месте его застать не удалось. К пациентке вышла директор клиники Маргарита Дьяконова. Но, увидев камеру, отказалась даже выслушать пострадавшую и заперлась в своем кабинете. Открыла дверь только после приезда полиции.

«Претензии можете объяснить по поводу ваших клиентов? Разрешить это», — сказали ей.

«Они сегодня сорвали работу клиники. Вот у меня пациентка сидит», — заявила она.

Судя по всему, комментировать действия своего сотрудника директор клиники не собирается.

Выяснилось, что Карпинского ищут и другие пациенты. Эта пожилая женщина два года не может нормально есть: установленные в клинике протезы все время ломаются. Сегодня она в очередной раз пришла сюда, чтобы поговорить с Карпинским. Но застать врача на рабочем месте снова не удалось.

Между тем неуловимый Никита Карпинский уже принимает клиентов в другой клинике. Нам удалось застать его на новом месте работы.

«Все, вы свободны. Без комментариев каких-либо. Понятно? Не надо сюда больше приходить с такими вот вопросами», — заявил стоматолог.

«Ну почему? Ну вы можете сказать?»

«Я все сказал! Дорогой мой! Все!» — закричал дантист.

Общаться с журналистами и бывшими пациентами доктор не захотел. Похоже, встретиться с ним пенсионерки смогут теперь только в суде.

Жертвой недобросовестного доктора себя считает москвичка Анастасия Килис. Дантист Ирина Литвин после операции по протезированию якобы отказалась выдать пациентке чек и паспорт имплантата.

«Вы неадекватна, вы неадекватна», — заявила стоматолог.

«А вы адекватна?»

«Я брошенный пациент, как бы недолеченный. Теперь я не знаю, что у меня установлено, насколько это вообще качественный материал и не будет ли у меня последствий со здоровьем», — рассказала потерпевшая Анастасия Килис.

Эксперты полагают, что не выдают чеки в тех клиниках, где врачи используют серые схемы — либо устанавливают некачественных импланты, либо банально уходят от налогов. В таких случаях пациентам нужно писать жалобы в правоохранительные органы.

«Это исключительно обманная схема экономии на налогах. Налоговое бремя составляет более трети — округленно. Пытаются сэкономить врачи, недобросовестные клиники. Это, безусловно, мошенничество в крупном и особо крупном размере», — сообщил адвокат Петр Арешев.

Бывшие пациенты доктора Карпинского сейчас разыскивают других пострадавших, чтобы составить коллективное заявление в полицию. Анастасия Килис также не намерена сдаваться: если врач добровольно не отдаст ей документы и чеки, женщина готова требовать их в судебном порядке.