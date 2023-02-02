«У меня нестандартная внешность»: Климова призналась в своих недостатках

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Екатерина Климова рассказала о недостатках своей внешности

«У меня нестандартная внешность»: Климова призналась в своих недостатках

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса в молодости сомневалась в собственной красоте и даже хотела прибегнуть к услугам пластического хирурга. Что сейчас она думает по этой теме?

Актриса Екатерина Климова рассказала, что ее не устраивало во внешности. Знаменитость недавно отметила 45-летие, она старается тщательно следить за фигурой и лицом. Но так было не всегда. В молодости ей твердили — если она хочет добиться успеха в актерской карьере, ее внешность необходимо подкорректировать. С годами она поняла — фигура, лицо важны, но не первостепенны.

«Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность и надо над ней поработать», — поделилась Климова в беседе с Газета.ру.

Вместе с тем она вспомнила, что есть актрисы, которые могут до старости играть детей, а есть те, кто вообще не подходил ни под какие стандарты. Но их таланта это не умоляло.

«Вспомним Раневскую, которая вообще не подходит ни под какие стандарты. Это так здорово! Меня это всегда успокаивало», — добавила знаменитость.

При этом Климова не отрицает, что все же корректирует свою внешность, но не у пластических хирургов, а косметологов. Правда, рассказывать, какие именно процедуры делает, не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Климова отметила юбилей.

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«У меня нестандартная внешность»: Климова призналась в своих недостатках

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